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США направлять Індонезії допомогу в пошуку зниклого підводного човна

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 23 квітня 2021 07:15
США направлять Індонезії допомогу в пошуку зниклого підводного човна Фото: підводний човен Індонезії допоможуть Шукати США (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Глава Пентагону Ллойд Остін проведе переговори зі своїм індонезійським колегою Прабово Субіанто з приводу можливої допомоги зниклого з радарів підводного човна Індонезійських ВМС. На його борту знаходяться 53 людини.

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі в Twitter.

Також Кірбі зазначив, що на пошуки зниклого підводного човна відправлені повітряні засоби пошуку і спостереження.

"Глава Пентагону Остін має поговорити зі своїм колегою, Міністром оборони Індонезії Прабово Субіанто, завтра вранці, щоб висловити наш жаль і обговорити, чим ще можуть допомогти США", - йдеться в повіломленні.

На сьогодні в пошуковій операції задіяно 21 судно, п'ять літаків і два підводні човни.

Нагадаємо, минулого року у Франції стався вибух на атомному підводному човні під час ремонтних робіт. Постраждалих не було.

А в Сенаті США заявили, що Росія і Китай є загрозою для підводних кабелів.

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