США направлять Індонезії допомогу в пошуку зниклого підводного човна

Глава Пентагону Ллойд Остін проведе переговори зі своїм індонезійським колегою Прабово Субіанто з приводу можливої допомоги зниклого з радарів підводного човна Індонезійських ВМС . На його борту знаходяться 53 людини.

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі в Twitter .

"Глава Пентагону Остін має поговорити зі своїм колегою, Міністром оборони Індонезії Прабово Субіанто, завтра вранці, щоб висловити наш жаль і обговорити, чим ще можуть допомогти США", - йдеться в повіломленні.

Також Кірбі зазначив, що на пошуки зниклого підводного човна відправлені повітряні засоби пошуку і спостереження.

На сьогодні в пошуковій операції задіяно 21 судно, п'ять літаків і два підводні човни.

Нагадаємо, минулого року у Франції стався вибух на атомному підводному човні під час ремонтних робіт. Постраждалих не було.

А в Сенаті США заявили, що Росія і Китай є загрозою для підводних кабелів.