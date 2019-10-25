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США направлять додаткові сили для захисту родовищ нафти в Сирії

Новини » Політика    25.10.2019 - 15:59
США направлять додаткові сили для захисту родовищ нафти в Сирії
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

У Пентагоні заявляють, що дане підкріплення погоджено з представниками SDF

Після виведення військових Сполучених Штатів Америки з півночі Сирії Пентагон має намір використовувати додаткові сили для захисту родовищ нафти на сході країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, метою цього кроку є безпека нафтових родовищ, які знаходяться під контролем "Демократичних сил Сирії" (SDF), від попадання в руки терористичного угруповання "Ісламська держава" або "інших дестабілізуючих акторів".

У Пентагоні заявляють, що дане підкріплення було узгоджене з представниками SDF.

Інтереси нафтових родовищ, що до цього знаходилися під контролем ИГИЛ, стало одним з ключових кроків на шляху до військової перемоги над угрупуванням. Таким чином "Ісламська держава була позбавлена найважливішого джерела свого фінансування.

Нагадаємо, 21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська покидають зону бойових дій на північному сході Сирії. Проте невелика кількість американських військових залишиться в інших регіонах Сирії для забезпечення безпеки нафти.

Крім того, Дональд Трамп повідомив про створення "безпечної зони" в Сирії. За його словами, в регіоні були дотримані всі вимоги для цього.

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