США направят часть бюджета сдерживания России на стену на границе с Мексикой

Министр обороны США Марк Эспер решил перенаправить часть выделенных на сдерживание Российской Федерации средств на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что Эспер решил приостановить несколько строительных проектов в Европе стоимостью 545 млн долларов, которые предназначены для борьбы с российской агрессией. По информации Bloomberg, речь идет о проектах в Норвегии, Германии, Испании и других европейских странах.

Как отметил представитель Пентагона Крис Шервуд, зарубежные проекты не отменены, а всего лишь были отложены на неопределенный срок. Издание пишет, что освободившиеся средства направят на строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, в сентябре 2019 года Пентагон уже сократил финансирование проектов обороны в Европе. В частности, на более 20 млн долларов сократили финансирование портового объекта в Испании, были заморожены 59 млн долларов, которые выделялись на хранилище боеприпасов в Словакии. Также сокращено финансирование строительства объекта для тренировки спецподразделений в Эстонии, а также проектов в Германии и Венгрии.

Также сообщалось, что США выделят 3,6 млрд долларов на стену на границе с Мексикой.