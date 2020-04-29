ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США направят часть бюджета сдерживания России на стену на границе с Мексикой

Новости » Политика     29.04.2020 - 13:48
США направят часть бюджета сдерживания России на стену на границе с Мексикой
Фото: Марк Эспер (из открытых источников)

США приостанавливают несколько строительных проектов в Европе

Министр обороны США Марк Эспер решил перенаправить часть выделенных на сдерживание Российской Федерации средств на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что Эспер решил приостановить несколько строительных проектов в Европе стоимостью 545 млн долларов, которые предназначены для борьбы с российской агрессией. По информации Bloomberg, речь идет о проектах в Норвегии, Германии, Испании и других европейских странах.

Как отметил представитель Пентагона Крис Шервуд, зарубежные проекты не отменены, а всего лишь были отложены на неопределенный срок. Издание пишет, что освободившиеся средства направят на строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, в сентябре 2019 года Пентагон уже сократил финансирование проектов обороны в Европе. В частности, на более 20 млн долларов сократили финансирование портового объекта в Испании, были заморожены 59 млн долларов, которые выделялись на хранилище боеприпасов в Словакии. Также сокращено финансирование строительства объекта для тренировки спецподразделений в Эстонии, а также проектов в Германии и Венгрии.

Также сообщалось, что США выделят 3,6 млрд долларов на стену на границе с Мексикой.

Чехия предостерегает Россию от вмешательства во внутренние дела
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМексика
News
On Top