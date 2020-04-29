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США направлять частину бюджету стримування Росії на стіну на кордоні з Мексикою

Новини » Політика     29.04.2020 - 13:48
США направлять частину бюджету стримування Росії на стіну на кордоні з Мексикою
Фото: Марк Еспер (з відкритих джерел)

США припиняють кілька будівельних проектів в Європі

Міністр оборони США Марк Еспер вирішив передати частину виділених на стримування Російської Федерації коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що Еспер вирішив призупинити кілька будівельних проектів в Європі вартістю 545 млн доларів, які призначені для боротьби з російською агресією. За інформацією Bloomberg, мова йде про проекти в Норвегії, Німеччини, Іспанії та інших європейських країнах.

Як зазначив представник Пентагону Кріс Шервуд, зарубіжні проекти не скасовано, а лише були відкладені на невизначений термін. Видання пише, що вивільнені кошти спрямують на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Пентагон вже скоротив фінансування проектів оборони в Європі. Зокрема, на понад 20 млн доларів скоротили фінансування портового об'єкта в Іспанії, були заморожені 59 млн доларів, які виділялися на сховище боєприпасів у Словаччині. Також скорочено фінансування будівництва об'єкта для тренування спецпідрозділів в Естонії, а також проектів у Німеччині та Угорщині.

Також повідомлялося, що США виділять 3,6 млрд доларів на стіну на кордоні з Мексикою.

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