ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США направлять 40 млн доларів на підтримку опозиції Венесуели

Новини » Політика    17.07.2019 - 06:35
США направлять 40 млн доларів на підтримку опозиції Венесуели
Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

Гроші підуть на зарплату, проїзд, обладнання зв'язку, технічну допомогу

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує направити гуманітарну допомогу для Центральної Америки на суму понад 40 мільйонів доларів США для підтримки опозиції Венесуели. Про це пише Reuters.

Відзначається, що раніше 41,9 млн. доларів призначалися для Гватемали і Гондурасу, які перебувають в центрі міграційного кризи. Однак в повідомленні Конгресу від Агентства США з міжнародного розвитку говориться, що замість цього гроші підуть на зарплату, проїзд, обладнання зв'язку, технічну допомогу та навчання для управління державним бюджетом і на інші потреби венесуельської опозиції.

У меморандумі від 11 липня говориться, що кошти необхідні через "значну і невідкладну подію в національних інтересах США, особливо в зв'язку з кризою в Венесуелі, яка швидко розвивається".

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки засудили затримання в Каракасі двох соратників лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

РБК-Україна писало, що опозиція Венесуели повернеться на Барбадос, щоб продовжити переговори з урядом президента Ніколаса Мадуро в рамках зусиль по врегулюванню політичної кризи в країні.

Гуайдо повідомив про викрадення двох соратників у Венесуелі Греція визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели
Новини України Венесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся