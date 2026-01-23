UA

США направляють великі сили до Ірану - заява Трампа

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію на Близькому Сході, заявивши про пересування американських сил у напрямку Ірану.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Дональд Трамп заявив на борту свого літака, транляція велася на Youtube-каналі Білого дому.

Трамп наголосив, що США зосередили великі військові ресурси в регіоні для контролю над ситуацією і захисту інтересів країни, водночас вважаючи за краще уникнути прямого конфлікту.

Концентрація військових сил

"У нас велика флотилія, що прямує в цьому напрямку, і подивимося, що станеться. У нас великі сили, що йдуть у бік Ірану", - зазначив президент. Зосередження сил має превентивний характер і спрямоване на стримування можливих загроз з боку Ірану.

Спостереження і контроль

Президент додав, що американські військові уважно стежать за розвитком ситуації: "Але ми дуже уважно за ними стежимо". Такий підхід дає змогу оперативно реагувати на будь-які дії противника та мінімізувати ризики для цивільної та військової інфраструктури.

Стратегічний контекст

Заяви Трампа відображають поточну стратегічну позицію США на Близькому Сході. Посилена присутність сил і постійне спостереження демонструють готовність до різних сценаріїв розвитку подій і підкреслюють намір США запобігти ескалації та зберегти стабільність у регіоні.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що здатний вплинути на завершення конфлікту в Україні, наголошуючи, що веде переговори з російським лідером Володимиром Путіним на рівних, водночас наголошуючи на перевазі військової та економічної могутності США порівняно з Росією.

Зазначимо, що Президент США Дональд Трамп зазначив, що його сьогоднішня зустріч із президентом України Володимиром Зеленським посилає сигнал Росії, наголосивши на необхідності завершення війни в Україні.

