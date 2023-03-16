США направляють флот супертанкерів для перевезення нафти до Європи, - Bloomberg

Це відбувається через те, що санкції щодо російської нафти змінюють глобальні торгові шляхи. Судна, що перевозять до 1,84 млн барелів на день, мають прибути з Перської затоки у березні.

"Тим часом, судна меншого розміру стають дедалі дорожчими, оскільки для перевезення російської нафти до Азії замовляється дедалі більше суден", - йдеться у матеріалі.

Bloomberg вважає, що торговий бум є ще одним побічним продуктом війни Росії з Україною та санкцій, які Захід у відповідь на це наклав на РФ. Агенство вважає, що зробить флот менш ефективним, тим самим скоротивши загальну кількість танкерів, які перевозять приблизно 40% світової нафти.

"Загалом 11 супертанкерів, відомих у торгівлі як Very Large Crude Carriers або VLCC, та 16 суден класу Suezmax мають прибути до Європи із затоки США цього місяця. Ці великі судна зараз перевозять близько 60% сирої нафти на маршруті порівняно з 37% рік тому. Супертанкери можуть перевозити близько 2 мільйонів барелів нафти, а Suezmax - близько 1 мільйона", - пояснили у Bloomberg.