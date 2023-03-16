США направляють флот супертанкерів для перевезення нафти до Європи, - Bloomberg

Цього місяця Європа збирається імпортувати рекордну кількість американської нафти все більше покладаючись на великі танкери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Це відбувається через те, що санкції щодо російської нафти змінюють глобальні торгові шляхи. Судна, що перевозять до 1,84 млн барелів на день, мають прибути з Перської затоки у березні.
"Тим часом, судна меншого розміру стають дедалі дорожчими, оскільки для перевезення російської нафти до Азії замовляється дедалі більше суден", - йдеться у матеріалі.
Bloomberg вважає, що торговий бум є ще одним побічним продуктом війни Росії з Україною та санкцій, які Захід у відповідь на це наклав на РФ. Агенство вважає, що зробить флот менш ефективним, тим самим скоротивши загальну кількість танкерів, які перевозять приблизно 40% світової нафти.
"Загалом 11 супертанкерів, відомих у торгівлі як Very Large Crude Carriers або VLCC, та 16 суден класу Suezmax мають прибути до Європи із затоки США цього місяця. Ці великі судна зараз перевозять близько 60% сирої нафти на маршруті порівняно з 37% рік тому. Супертанкери можуть перевозити близько 2 мільйонів барелів нафти, а Suezmax - близько 1 мільйона", - пояснили у Bloomberg.
Нагадаємо, що ціни на нафту зросли у четвер, 16 березня, після падіння до 15-місячного мінімуму на попередній сесії. Ринки дещо заспокоїлися після того, як швейцарські регулюючі органи надали Credit Suisse фінансову допомогу.
Країни-члени "Великої сімки" мають намір зберегти верхню межу ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
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