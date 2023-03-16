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США направляют флот супертанкеров для перевозки нефти в Европу, - Bloomberg

Фото: США направляют флот супертанкеров для перевозки нефти в Европу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В этом месяце Европа собирается импортировать рекордное количество американской нефти все больше полагаясь на крупные танкеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Это происходит потому, что санкции в отношении российской нефти меняют глобальные торговые пути. Суда, перевозящие до 1,84 млн баррелей в день, должны прибыть из Персидского залива в марте.

"Между тем, суда меньшего размера становятся все более дорогими, поскольку для перевозки российской нефти в Азию заказывается все больше судов", - говорится в материале.

Bloomberg считает, что торговый бум является еще одним побочным продуктом войны России с Украиной и санкций, которые Запад в ответ на это наложил на РФ. Агентство считает, что сделает флот менее эффективным, тем самым сократив общее количество танкеров, перевозящих около 40% мировой нефти.

"В общей сложности 11 супертанкеров, известных в торговле как Very Large Crude Carriers или VLCC, и 16 судов класса Suezmax должны прибыть в Европу из залива США в этом месяце. Эти крупные суда сейчас перевозят около 60% сырой нефти на маршруте по сравнению с 37% годом ранее. Супертанкеры могут перевозить около 2 миллионов баррелей нефти, а Suezmax - около 1 миллиона», – пояснили в Bloomberg.

Напомним, что цены на нефть выросли в четверг, 16 марта, после падения до 15-месячного минимума на предыдущей сессии. Рынки несколько успокоились после того, как швейцарские регулирующие органы предоставили Credit Suisse финансовую помощь.

Страны-члены "Большой семерки" намерены сохранить верхний предел цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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