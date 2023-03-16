G7 хоче зберегти поточну стелю цін на російську нафту, - WSJ

Країни-члени "Великої сімки" мають намір зберегти верхню межу ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними газети, президент США Джо Байден заявив главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що Вашингтон не має бажання коригувати нафтові санкції. WSJ при цьому зазначає, що прессекретар Ради національної безпеки Сполучених Штатів відмовився від коментарів. "Позиція "Великої сімки" може викликати нову напругу в ЄС щодо схеми обмеження цін", - додають журналісти. До слова, західні офіційні особи погодилися переглянути рівень 60 доларів за барель для обмеження ціни в березні, а Польща та країни Балтії неодноразово наполягали на обмеженні нижче 60 доларів за барель.