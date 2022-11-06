США направили ВПС у бік Ірану через загрозу атаки по Саудівській Аравії

США направили військові літаки у бік Ірану після нещодавніх повідомлень про те, що Іран готує атаку по Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WP .

У публікації наголошується, що коли за даними розвідки Центральне командування Штатів було попереджено про неминучі атаки іранських балістичних ракет і БПЛА на цілі в Саудівській Аравії, було ухвалено рішення запустити літаки, що базуються в районі Перської затоки, у бік Ірану, щоб підвищити бойову готовність США. та королівства.

За даними газети, відправлення літаків стало ілюстрацією міцності та важливості партнерства США та Саудівської Аравії.

Раніше Wall Street Journal повідомляли, що Саудівська Аравія поділилася зі Сполученими Штатами Америки розвіданими, в яких вказувалося, що Іран планує напад на їхню країну та Ірак.

Наступного дня в Ірані над куполом мечеті Джамкаран у священному місті Кум було піднято червоний прапор помсти, що може означати оголошення війни.