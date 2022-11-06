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США направили ВВС в сторону Ирана из-за угрозы атаки по Саудовской Аравии

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Вашингтон, Воскресенье 06 ноября 2022 06:32
США направили ВВС в сторону Ирана из-за угрозы атаки по Саудовской Аравии Фото: США направили ВВС в сторону Ирана из-за угрозы атаки по Саудовской Аравии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP.

В публикации отмечается, что когда по данным разведки Центральное командование Штатов было предупреждено о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и БПЛА на цели в Саудовской Аравии, было принято решение запустить самолеты, которые базируются в районе Персидского залива, в сторону Ирана, чтобы повысить боевую готовность США и королевства.

По данным газеты, отправка самолетов стала иллюстрацией прочности и важности партнерства США и Саудовской Аравии.

Ранее Wall Street Journal сообщали, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами Америки разведанными, в которых указывалось, что Иран планирует нападение на их страну и Ирак.

На следующий день в Иране над куполом мечети Джамкаран в священном городе Кум был поднят красный флаг мести, что может означать объявление войны.

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Иран Саудовская Аравия
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