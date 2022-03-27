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США направили дизельное топливо в Украину, - Минэнерго

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Украина, Воскресенье 27 марта 2022 17:03
США направили дизельное топливо в Украину, - Минэнерго Фото: в Украину из США прибудет дизельное топливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украину из Соединенных Штатов Америки прибудет дизельное топливо. Кроме того, запасы дизеля, необходимые стране, есть и в Германии и Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра Ланы Зеркаль в интервью "Радио НВ".

"Нам удалось мобилизовать всех... В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", - сказала Зеркаль.

Она также обратила внимание на то, что с начала посевной в Украине несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов в Восточной Европе закрылись якобы на ремонт.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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