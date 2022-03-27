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США направили дизельне пальне в Україну, - Міненерго

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Україна, Неділя 27 березня 2022 17:03
США направили дизельне пальне в Україну, - Міненерго Фото: в Україну з США прибуде дизельне паливо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До України із Сполучених Штатів Америки прибуде дизельне паливо. Крім того, запаси дизеля, необхідні країні, є і в Німеччині та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра Лани Зеркаль в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Нам вдалося мобілізувати всіх... У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", - сказала Зеркаль.

Вона також звернула увагу на те, що від початку посівної в Україні кілька великих нафтопереробних заводів у Східній Європі закрилися нібито на ремонт.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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