США направили в Черное море ракетный эсминец

Сегодня, 11 июня американский ракетный эсминец Laboon начал свое движение к Черному морю. Корабль направили для проведения операций по безопасности на море в регионе.
Об этом сообщил шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter.
"Laboon начал движение на север в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно осуществляет операции в Черном море с союзниками и партнерами НАТО",- говорится в сообщении.
Напомним, в марте американский эсминец USS Porter вошел в Черное море. Тогда он присоединился к эсминцу USS Donald Cook.
В общем тогда в Черном море находилось 4 мощных ракетных корабля стран НАТО (крейсер, 2 фрегата и эсминец).
Такая подобная концентрация кораблей наблюдалась в июле 2017 года, когда в Черном море были ракетный эсминец USS Carney (DDG 64), ракетный крейсер USS Hue City (CG 66), британский ракетный эсминец HMS Duncan (D 37) и французский ракетный фрегат Chevalier Paul (D 621).