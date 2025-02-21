США наполягли на видаленні "проукраїнського тону" у майбутній заяві G7, - NYT

Сполучені Штати Америки (США) виступають проти того, щоб майбутня спільна заява "Великої сімки" (G7) містила "проукраїнський тон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times (NYT).
За словами одного з високопосадовців, Канада, яка взяла на себе ініціативу у написанні проєкту заяви, розповсюдила перший проект серед інших шести країн-членів. Документ наразі містить проукраїнський тон, який був наявний у попередні роки. Втім, вже цього тижня американська сторона закликала переглянути заяву й вилучити з неї згадки про:
Наразі дипломати працюють над формулюваннями, які описують "руйнівну війну, яка почалась з вторгнення Росії в Україну".
Як відзначив інший високопосадовець, підготовка тексту й переговори щодо нього можуть тривати до понеділка, після чого проєкт необхідно опублікувати.
У тому ж числі наразі невідомо, чи запросять лідери G7 до віртуальної зустрічі президента Володимира Зеленського.
Інший же чиновник розповів, що американці також хотіли скоротити пасажі, які описують вторгнення як порушення суверенітету.
Сьогодні у проєкті заяви йдеться про те, що міцні гарантії безпеки та інтеграція України до Європейського Союзу (ЄС) "матимуть вирішальне значення для забезпечення тривалого миру, який запобігатиме майбутній агресії.
Окремо додамо, що згідно з даними Financial Times, Вашингтон також виступає проти того, щоб Російську Федерацію (РФ) називали агресором у заяві G7.
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