США настояли на удалении "проукраинского тона" в будущем заявлении G7, - NYT

Соединенные Штаты Америки (США) выступают против того, чтобы будущее совместное заявление "Большой семерки" (G7) содержало "проукраинский тон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times (NYT).
По словам одного из высокопоставленных чиновников, Канада, которая взяла на себя инициативу в написании проекта заявления, распространила первый проект среди других шести стран-членов. Документ пока содержит проукраинский тон, который имелся в предыдущие годы. Впрочем, уже на этой неделе американская сторона призвала пересмотреть заявление и изъять из него упоминания о:
Сейчас дипломаты работают над формулировками, которые описывают "разрушительную войну, которая началась с вторжения России в Украину".
Как отметил другой высокопоставленный чиновник, подготовка текста и переговоры по нему могут продолжаться до понедельника, после чего проект необходимо опубликовать.
В том же числе пока неизвестно, пригласят ли лидеры G7 к виртуальной встрече президента Владимира Зеленского.
Другой же чиновник рассказал, что американцы также хотели сократить пассажи, которые описывают вторжение как нарушение суверенитета.
Сегодня в проекте заявления говорится о том, что прочные гарантии безопасности и интеграция Украины в Европейский Союз (ЕС) "будут иметь решающее значение для обеспечения длительного мира, который предотвратит будущую агрессию.
Отдельно добавим, что согласно данным Financial Times, Вашингтон также выступает против того, чтобы Российскую Федерацию (РФ) называли агрессором в заявлении G7.
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