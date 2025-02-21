США наполягли на видаленні "проукраїнського тону" у майбутній заяві G7, - NYT

Сполучені Штати Америки (США) виступають проти того, щоб майбутня спільна заява "Великої сімки" (G7) містила "проукраїнський тон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times (NYT).

За словами одного з високопосадовців, Канада, яка взяла на себе ініціативу у написанні проєкту заяви, розповсюдила перший проект серед інших шести країн-членів. Документ наразі містить проукраїнський тон, який був наявний у попередні роки. Втім, вже цього тижня американська сторона закликала переглянути заяву й вилучити з неї згадки про:

Росію в якості агресора у повномасштабній війні;

Україну як жертву повномасштабного вторгнення.

Наразі дипломати працюють над формулюваннями, які описують "руйнівну війну, яка почалась з вторгнення Росії в Україну".

Як відзначив інший високопосадовець, підготовка тексту й переговори щодо нього можуть тривати до понеділка, після чого проєкт необхідно опублікувати.

У тому ж числі наразі невідомо, чи запросять лідери G7 до віртуальної зустрічі президента Володимира Зеленського.

Інший же чиновник розповів, що американці також хотіли скоротити пасажі, які описують вторгнення як порушення суверенітету.

Сьогодні у проєкті заяви йдеться про те, що міцні гарантії безпеки та інтеграція України до Європейського Союзу (ЄС) "матимуть вирішальне значення для забезпечення тривалого миру, який запобігатиме майбутній агресії.