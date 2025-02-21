США настояли на удалении "проукраинского тона" в будущем заявлении G7, - NYT

Соединенные Штаты Америки (США) выступают против того, чтобы будущее совместное заявление "Большой семерки" (G7) содержало "проукраинский тон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times (NYT).

По словам одного из высокопоставленных чиновников, Канада, которая взяла на себя инициативу в написании проекта заявления, распространила первый проект среди других шести стран-членов. Документ пока содержит проукраинский тон, который имелся в предыдущие годы. Впрочем, уже на этой неделе американская сторона призвала пересмотреть заявление и изъять из него упоминания о:

России в качестве агрессора в полномасштабной войне;

Украине как жертве полномасштабного вторжения.

Сейчас дипломаты работают над формулировками, которые описывают "разрушительную войну, которая началась с вторжения России в Украину".

Как отметил другой высокопоставленный чиновник, подготовка текста и переговоры по нему могут продолжаться до понедельника, после чего проект необходимо опубликовать.

В том же числе пока неизвестно, пригласят ли лидеры G7 к виртуальной встрече президента Владимира Зеленского.

Другой же чиновник рассказал, что американцы также хотели сократить пассажи, которые описывают вторжение как нарушение суверенитета.

Сегодня в проекте заявления говорится о том, что прочные гарантии безопасности и интеграция Украины в Европейский Союз (ЕС) "будут иметь решающее значение для обеспечения длительного мира, который предотвратит будущую агрессию.