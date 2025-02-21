ua en ru
Пт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

США настояли на удалении "проукраинского тона" в будущем заявлении G7, - NYT

Пятница 21 февраля 2025 10:30
UA EN RU
США настояли на удалении "проукраинского тона" в будущем заявлении G7, - NYT Иллюстративное фото: США настояли на удалении "проукраинского тона" в будущем заявлении G7 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США) выступают против того, чтобы будущее совместное заявление "Большой семерки" (G7) содержало "проукраинский тон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times (NYT).

По словам одного из высокопоставленных чиновников, Канада, которая взяла на себя инициативу в написании проекта заявления, распространила первый проект среди других шести стран-членов. Документ пока содержит проукраинский тон, который имелся в предыдущие годы. Впрочем, уже на этой неделе американская сторона призвала пересмотреть заявление и изъять из него упоминания о:

  • России в качестве агрессора в полномасштабной войне;
  • Украине как жертве полномасштабного вторжения.

Сейчас дипломаты работают над формулировками, которые описывают "разрушительную войну, которая началась с вторжения России в Украину".

Как отметил другой высокопоставленный чиновник, подготовка текста и переговоры по нему могут продолжаться до понедельника, после чего проект необходимо опубликовать.

В том же числе пока неизвестно, пригласят ли лидеры G7 к виртуальной встрече президента Владимира Зеленского.

Другой же чиновник рассказал, что американцы также хотели сократить пассажи, которые описывают вторжение как нарушение суверенитета.

Сегодня в проекте заявления говорится о том, что прочные гарантии безопасности и интеграция Украины в Европейский Союз (ЕС) "будут иметь решающее значение для обеспечения длительного мира, который предотвратит будущую агрессию.

Отдельно добавим, что согласно данным Financial Times, Вашингтон также выступает против того, чтобы Российскую Федерацию (РФ) называли агрессором в заявлении G7.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Война в Украине G7
NEWS
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
DAILY
Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине