В США напали на украинскую журналистку во время протестов

Во время протестов в американском городе Санта-Моника один из демонстрантов напал на украинскую журналистку Кристину Шевченко. Она снимала сюжет для программы chastime, выходящей на "Голосе Америки".

Об этом журналистка написала в Facebook.

По словам Шевченко, демонстрант ударил ее кулаком в голову во время съемки сюжета. После этого он хотел забрать камеру. Его удалось снять на видео.

"Около 10 минут никто не трогал, а потом момент - и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я потеряла сознание на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса и мне удалось встать на одну ногу", - сообщила она.

Шевченко добавила, что ей удалось добраться к машине, а впоследствии медики диагностировали у нее перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы. Полиции во время нападения не было.

Фото: Кристина Шевченко травмировала ногу в результате нападения (facebook.com)

В сюжете на второй минуте можно увидеть лицо нападавшего.

Ранее в американском городе Миннеаполис, где возникли массовые протесты, полиция обстреляла съемочную группу немецкого агентства Deutsche Welle.

Как пишет агентство AP, за последние дни во время протестов в США полиция и демонстранты более 60 раз нападали на журналистов. Среди пострадавших оказались команда репортеров CNN, Huffington Post, агентства Assocaited press, Los Angeles Times.

На работников СМИ нападали также в Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия, Питтсбурге, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сан-Диего, Детройте и Денвере.

Отметим, в индексе свободы прессы за 2020 год США занимает 45 место с "удовлетворительной" ситуацией, однако уступает многим европейским странам.

Протесты в США вспыхнули из-за того, что 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. На видео, которое можно найти в сети, видно, как Флойд говорил, что ему нечем дышать. Полицейские не отреагировали и он умер.

РБК-Украина рассказывало в подробностях, как по США прокатилась волна массовых протестов.