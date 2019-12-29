В США напали на дом раввина, есть раненые

В городе Монси штата Нью-Йорк злоумышленник с ножом ворвался в ром раввина, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщается, неизвестный мужчина с ножом ворвался в здание вечером 28 декабря, когда там собрались около 100 человек. В этот момент раввин Хаим Роттенберг зажигал свечи по случаю седьмой ночи Хануки.

После этого злоумышленник попытался проникнуть в синагогу, которая расположена рядом с домом раввина, но безуспешно.

Все пострадавшие - евреи-хасиды. Их доставили в ближайшие больницы.

Через некоторое время преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов в нью-йоркском Гарлеме. Его личность не раскрывается. Известно, что это высокий темнокожий мужчина.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что за последнюю неделю это уже не первое нападение на евреев на территории штата, и потребовал тщательного расследования всех преступлений на национальной почве.

Напомним, в 2019 году в США было совершено рекордно высокое число массовых убийств, начиная с 1970-х годов, когда в стране начали вести эту статистику. В общей сложности в этом году в США было совершено 41 массовое убийство. При этом в 33 случаях речь шла о массовой стрельбе, в результате чего погибли 211 человек.

Кроме того, 6 декабря, наОфис шерифа округа Эскамбия сообщал, что стрелок был застрелен.