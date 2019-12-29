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Количество массовых убийств в США в 2019 году установило рекорд

Новости » В мире     29.12.2019 - 05:39
Количество массовых убийств в США в 2019 году установило рекорд
Иллюстративное фото (FBI.gov)

В общей сложности в этом году в США было совершено 41 массовое убийство, в которых погибли 211 человек

В 2019 году в США было совершено рекордно высокое число массовых убийств, начиная с 1970-х годов, когда в стране начали вести эту статистику. К таким выводам пришли составители базы данных массовых убийств, которая ведется совместно агентством Associated Press, газетой USA Today и исследователями из Северо-Восточного Университета, сообщает РБК-Украина.

В общей сложности в этом году в США было совершено 41 массовое убийство. При этом в 33 случаях речь шла о массовой стрельбе. В результате всех этих преступлений погибли 211 человек. ОТметим, что массовым считается любое убийство, в результате которого были погибли как минимум четыре человека, исключая преступника.

Большая часть массовых убийств не попала в заголовки общенациональных новостей, так как в основном речь шла о бытовых убийствах с небольшим количеством жертв. Основное внимание общественности было привлечено к случаям массовой стрельбы в Эль-Пасо и Одессе (Техас), Дейтоне (Огайо), Вирджинии-Бич (Вирджиния) и Джерси-Сити (Нью-Джерси).

Отмечается, что до сих пор годом, за который в результате массовых нападений погибло наибольшее количество людей, остается 2017-й. Тогда стрельба на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе (штат Невада) унесла жизни 58 человек. Этот случай стал самым кровавым массовым расстрелом людей в новейшей истории США.

Напомним, 1 октября 2017 года в Лас-Вегасе (США) 64-летний Стивен Паддок стрелял по толпе из 22 тыс. человек в течение нескольких минут.

Устроивший стрельбу в Лас-Вегасе мужчина застрелился, когда полицейские начали штурмовать номер, в котором он находился.

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