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США нанесли удары по боевикам "Талибана" в Афганистане

Новина українською → Афганистан, Среда 17 марта 2021 21:35
США нанесли удары по боевикам "Талибана" в Афганистане Фото: Сонни Леггетт (twitter.com/USFOR_A)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки нанесли ряд ударов по боевикам "Талибана" на территории Афганистана. Удары были нанесены в ответ на атаки талибов на позиции сил безопасности Афганистана.

Об этом заявил официальный представитель американского военного контингента в Афганистане Сонни Леггетт на странице в Twitter.

Удары по талибам были нанесены американскими военнослужащими в течение последних двух суток.

"Войска США в Афганистане нанесли в последние 48 часов удары с воздуха по боевикам "Талибана", которые нападали на позиции афганских национальных сил безопасности и маневрировали у них в районах Джаран, Спинбулдак и Кандагар", - заявил Леггетт.

Он отметил, что американские военнослужащие продолжают защищать национальные силы безопасности Афганистана согласно соглашению между США и "Талибаном".

Отметим, недавно США нанесли удары по военным объектам на территории Сирии. Американская авиация уничтожила объекты проиранских боевиков. Это был первый зарубежный удар США после инаугурации президента Джо Байдена.

Напомним, в минувшие выходные на западе Афганистана взорвался заминированный автомобиль, в результате чего 8 человек погибли, а более 50 - пострадали.

Добавим, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен предложил провести новую конференцию с "Талибаном" под эгидой ООН для урегулирования ситуации в Афганистане. Конференцию хотят провести на территории Турции.

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