США нанесли удары по боевикам "Талибана" в Афганистане
Соединенные Штаты Америки нанесли ряд ударов по боевикам "Талибана" на территории Афганистана. Удары были нанесены в ответ на атаки талибов на позиции сил безопасности Афганистана.
Об этом заявил официальный представитель американского военного контингента в Афганистане Сонни Леггетт на странице в Twitter.
Удары по талибам были нанесены американскими военнослужащими в течение последних двух суток.
"Войска США в Афганистане нанесли в последние 48 часов удары с воздуха по боевикам "Талибана", которые нападали на позиции афганских национальных сил безопасности и маневрировали у них в районах Джаран, Спинбулдак и Кандагар", - заявил Леггетт.
Он отметил, что американские военнослужащие продолжают защищать национальные силы безопасности Афганистана согласно соглашению между США и "Талибаном".
Отметим, недавно США нанесли удары по военным объектам на территории Сирии. Американская авиация уничтожила объекты проиранских боевиков. Это был первый зарубежный удар США после инаугурации президента Джо Байдена.
Напомним, в минувшие выходные на западе Афганистана взорвался заминированный автомобиль, в результате чего 8 человек погибли, а более 50 - пострадали.
Добавим, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен предложил провести новую конференцию с "Талибаном" под эгидой ООН для урегулирования ситуации в Афганистане. Конференцию хотят провести на территории Турции.