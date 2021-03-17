США завдали ударів по бойовикам "Талібану" в Афганістані

Сполучені Штати Америки завдали низки ударів по бойовикам "Талібану" на території Афганістану. Удари було завдано у відповідь на атаки талібів на позиції сил безпеки Афганістану.

Про це заявив офіційний представник американського військового контингенту в Афганістані Сонні Леггетт на сторінці у Twitter .

Удари по талібам були завдані американськими військовослужбовцями протягом останніх двох діб.

"Війська США в Афганістані завдали в останні 48 годин удари з повітря по бойовиках "Талібану", які нападали на позиції афганських національних сил безпеки та маневрували біля них в районах Джаран, Спінбулдак і Кандагар", - заявив Леггетт.

Він зазначив, що американські військовослужбовці продовжують захищати національні сили безпеки Афганістану відповідно до угоди між США та "Талібаном".

Зазначимо, нещодавно США завдали ударів по військовим об'єктам на території Сирії. Американська авіація знищила об'єкти проіранських бойовиків. Це був перший закордонний удар США після інавгурації президента Джо Байдена.