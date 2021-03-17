ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США завдали ударів по бойовикам "Талібану" в Афганістані

Новость на русском → Афганістан, Середа 17 березня 2021 21:35
США завдали ударів по бойовикам "Талібану" в Афганістані Фото: Сонні Леггетт (twitter.com/USFOR_A)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки завдали низки ударів по бойовикам "Талібану" на території Афганістану. Удари було завдано у відповідь на атаки талібів на позиції сил безпеки Афганістану.

Про це заявив офіційний представник американського військового контингенту в Афганістані Сонні Леггетт на сторінці у Twitter.

Удари по талібам були завдані американськими військовослужбовцями протягом останніх двох діб.

"Війська США в Афганістані завдали в останні 48 годин удари з повітря по бойовиках "Талібану", які нападали на позиції афганських національних сил безпеки та маневрували біля них в районах Джаран, Спінбулдак і Кандагар", - заявив Леггетт.

Він зазначив, що американські військовослужбовці продовжують захищати національні сили безпеки Афганістану відповідно до угоди між США та "Талібаном".

Зазначимо, нещодавно США завдали ударів по військовим об'єктам на території Сирії. Американська авіація знищила об'єкти проіранських бойовиків. Це був перший закордонний удар США після інавгурації президента Джо Байдена.

Нагадаємо, минулими вихідними на заході Афганістану вибухнув замінований автомобіль, в результаті чого 8 людей загинули, а понад 50 - постраждали.

Додамо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував провести нову конференцію з "Талібаном" під егідою ООН для врегулювання ситуації в Афганістані. Конференцію хочуть провести на території Туреччини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Афганистан Талібан УДАР
NEWS
COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії
COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік