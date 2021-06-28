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США завдали удару по базі для запуску бойових дронів в Іраку, - NYT

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Ірак, Понеділок 28 червня 2021 08:03
США завдали удару по базі для запуску бойових дронів в Іраку, - NYT Фото: однією з цілей авіаударів США стала база в Іраку (flickr.com/airmanmagazine)
Автор: Артур Родивилов

Однією з цілей авіаударів США, завданих в ніч на 28 червня, стала база на території Іраку, що використовувалася для запуску безпілотних літальних апаратів. Дрони атакували американських військових.

Про це пише The New York Times (NYT) з посиланням на джерела в адміністрації американського президента.

Як зазначає газета, в останні місяці проіранські збройні угруповання в Іраку стали активно використовувати безпілотники, якими, як передбачається, їх постачали з Тегерана. Апарати застосовувалися для атак проти американських військових інструкторів, чисельність яких в Іраку становить близько 2,5 тис.осіб, а також співробітників ЦРУ, стверджує видання.

Авіаудар по базі був спрямований на те, щоб позбавити бойовиків такої можливості, хоча, за даними джерел NYT, в Білому домі розуміють, що надовго проіранські формування це не зупинить.

Як повідомлялося, 26 лютого унаслідок удару США в Сирії були вбито щонайменше 17 проіранських шиїтських бойовиків. Авіаудар став відповіддю на обстріл сил США і коаліції.

Потім Міністерство оборони США розкрило деталі авіаудару по військових об'єктах на території Сирії. Удар був нанесений двома винищувачами F-15E Strike Eagle.

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