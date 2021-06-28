США нанесли авиаудар по объектам проиранских группировок на границе Сирии и Ирака

США нанесли удары с воздуха по объектам поддерживаемых Ираном боевиков, находящихся на границе Сирии и Ирана. Решение принял президент Джо Байден.
Минобороны США заявило, что до этого боевики напали на объекты и контингент США в Ираке.
"По решению президента Байдена, вооруженные силы США сегодня вечером совершили оборонительные точечные авиаудары по объектам, использовавшимся поддерживаемыми Ираком боевиков в районе границы Ирака и Сирии",- заявил Кирби.
По его словам, силы, в пользовании которых были обстрелянные объекты, атаковали с помощью дронов американский военный контингент в Ираке и американские объекты.
Удару подверглись рабочие сооружения и склады на двух точках на территории Сирии и на одной - на территории Ирака. В числе группировок, которые, по заявлению Минобороны США, использовали эти объекты - шиитские группировки "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухадаа".
Джо Байден впервые одобрил авиаудары по объектам проиранских сил в Сирии в феврале. Сирийский МИД назвал ту атаку негативным сигналом о политике новой администрации США. Господин Байден отреагировал на атаки американских объектов таким же образом, каким в таких случаях поступал его предшественник Дональд Трамп.
Как сообщалось, 26 февраля в результате удара США в Сирии были убиты по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков. Авиаудар стал ответом на обстрел сил США и коалиции.
Потом Министерство обороны США раскрыло детали авиаудара по военным объектах на территории Сирии. Удар был нанесен двумя истребителями F-15E Strike Eagle.