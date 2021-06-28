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США завдали авіаудару по об'єктах проіранських угруповань на кордоні Сирії та Іраку

Автор: Артур Родивилов

США завдали ударів з повітря по об'єктах підтримуваних Іраном бойовиків, що знаходяться на кордоні Сирії та Ірану. Рішення прийняв президент Джо Байден.

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Міноборони США заявило, що до цього бойовики напали на об'єкти та контингент США в Іраку.

"За рішенням президента Байдена, збройні сили США сьогодні ввечері здійснили оборонні точкові авіаудари по об'єктах, що використовувалися підтримуваними Іраком бойовиків в районі кордону Іраку і Сирії",- заявив Кірбі.

За його словами, сили, в користуванні яких були обстріляні об'єкти, атакували за допомогою дронів американський військовий контингент в Іраку та американські об'єкти.

Удару зазнали робочі споруди та склади на двох точках на території Сирії і на одній - на території Іраку. Серед угруповань, які, за заявою Міноборони США, використовували ці об'єкти - шиїтські угруповання "Катаїб Хезболла" і "Катаїб Сайїд Аш-Шухадаа".

Джо Байден вперше схвалив авіаудари по об'єктах проіранських сил в Сирії в лютому. Сирійське МЗС назвало ту атаку негативним сигналом про політику нової адміністрації США. Пан Байден відреагував на атаки американських об'єктів таким же чином, яким у таких випадках чинив його попередник Дональд Трамп.

Як повідомлялося, 26 лютого унаслідок удару США в Сирії були вбито щонайменше 17 проіранських шиїтських бойовиків. Авіаудар став відповіддю на обстріл сил США і коаліції.

Потім Міністерство оборони США розкрило деталі авіаудару по військових об'єктах на території Сирії. Удар був нанесений двома винищувачами F-15E Strike Eagle.

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авіаудариСирія