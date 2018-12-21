США намерены вывести более 5 тысяч военных из Афганистана

Фото: армия США в Афганистане (army.mil)

Правительство США уже приняло решение и даны устные распоряжения о начале планирования частичного вывода военных

Президент США Дональд Трамп собирается вернуть более 5 тыс. военных из Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что решение уже принято и даны устные распоряжения о начале планирования частичного вывода военных. При этом сроки еще обсуждаются, но военные могут начать возвращаться в США уже в ближайшие недели или месяцы.

Сейчас американский контингент в Афганистане насчитывает 14 тыс. военных, в задачи которых входит также подготовка и консультирование местных сил и проведение воздушной кампании против талибов и других группировок.

Отмечается, что в результате сокращения числа военных Вашингтон, возможно, ограничит масштаб этих миссий.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии. США считают, что их миссия с возврата территорий, захваченных ранее боевиками "Исламского государства" приближается к концу.

Отметим, что вчера стало известно, что министр обороны США Джеймс Мэттис уходит в отставку в конце февраля 2019 года. Мэттис заявил, что президент США заслуживает министра обороны, чьи взгляды более сходны с его собственными.