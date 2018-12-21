США мають намір вивести більше 5 тисяч військових з Афганістану

Фото: армія США в Афганістані (army.mil)

Уряд США вже прийняв рішення і дано усні розпорядження про початок планування часткового виведення військових

Президент США Дональд Трамп збирається повернути понад 5 тис. військових з Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що рішення вже прийнято і надано усні розпорядження про початок планування часткового виведення військових. При цьому терміни ще обговорюються, але військові можуть почати повертатися в США вже в найближчі тижні або місяці.

Зараз американський контингент в Афганістані нараховує 14 тис. військових, в завдання яких входить також підготовка та консультування місцевих сил та проведення повітряної операції проти талібів та інших угруповань.

Наголошується, що в результаті скорочення кількості військових Вашингтон, можливо, обмежить масштаб цих місій.

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення американських військ з Сирії.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість повного виведення своїх військ з Сирії. США вважають, що їх місія з повернення територій, захоплених раніше бойовиками "Ісламської держави" наближається до кінця.

Зазначимо, що вчора стало відомо, що міністр оборони США Джеймс Меттіс йде у відставку в кінці лютого 2019 року. Меттіс заявив, що президент США заслуговує міністра оборони, чиї погляди більше схожі з його власними.