В США намерены ввести вторую часть санкций против РФ по делу Скрипаля

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Санкции будут вводиться согласно требованиям американского законодательства

Администрация США планирует ввести второю часть санкций против России по делу Скрипаля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Представитель Госдепартамента США заявил, что санкции против РФ будут вводиться согласно требованиям американского законодательства.

Как известно, первая часть санкций по делу Скрипаля была введена американской стороной 27 августа. Вторая часть санкций предусматривает возможность понижения уровня двусторонних дипломатических отношений по инициативе США или даже их приостановки, фактически полный запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты. Также вторая часть санкций предусматривает лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России.

Напомним, ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд заявил, содержание второго пакета санкций Соединенных Штатов против России в связи с отравлением Скрипалей в Великобритании пока не принято, но он будет "более драконовским".

Государственный департамент Соединенных Штатов намерен ввести новые санкции против России, поскольку не может удостовериться в том, что Россия соблюдает международное законодательство о химическом оружии после отравления в Солсбери российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.