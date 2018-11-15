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В Госдепе пообещали, что второй пакет санкций против РФ будет "более драконовским"

Новости » Политика    15.11.2018 - 03:58
В Госдепе пообещали, что второй пакет санкций против РФ будет "более драконовским"
Фото: Госдеп США (U.S. Department of State)

Содержание новых санкций против России в связи с отравлением Скрипалей пока неизвестно

Содержание второго пакета санкций Соединенных Штатов против России в связи с отравлением Скрипалей в Великобритании пока не принято, но он будет "более драконовским". Об этом заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Heritage Foundation.

Он добавил, что сейчас происходит активная разработка второго пакета санкций против РФ.

"У нас нет ответа о наборе (второго пакета санкций, - ред.). Над этим сейчас активно работают. Это сложный вопрос. Второй этап будет более драконовским", - заявил Форд.

По его словам, из-за жестких мер, запланированных во втором пакете санкций, его следует принимать крайне осторожно.

Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов намерен ввести новые санкции против России, поскольку не может удостовериться в том, что Россия соблюдает международное законодательство о химическом оружии после отравления в Солсбери российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

США также призвали Европейский союз не ослаблять санкции против России, поскольку угроза, которую представляет Кремль, только растет.

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