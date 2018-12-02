У США мають намір ввести другу частину санкцій проти РФ у справі Скрипаля

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Санкції будуть вводитися згідно вимогам американського законодавства

Адміністрація США планує ввести другу частину санкцій проти Росії по справі Скрипаля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Представник Держдепартаменту США заявив, що санкції проти РФ будуть вводитися згідно вимогам американського законодавства.

Як відомо, перша частина санкцій по справі Скрипаля була введена американською стороною 27 серпня. Друга частина санкцій передбачає можливість зниження рівня двосторонніх дипломатичних відносин з ініціативи США або навіть їх припинення, фактично повну заборону експорту в Росію будь-яких американських товарів, крім продовольства, а також імпорту Сполученими Штатами російських товарів, включаючи нафту та нафтопродукти. Також друга частина санкцій передбачає позбавлення права на посадку в США літаків будь-якої авіакомпанії, яка контролюється урядом Росії.

Нагадаємо, раніше помічник держсекретаря США з міжнародної безпеки Крістофер Форд заявив, зміст другого пакету санкцій Сполучених Штатів проти Росії у зв'язку з отруєнням Скрипалів у Великобританії поки не прийнято, але він буде "драконівським".

Державний департамент Сполучених Штатів має намір запровадити нові санкції проти Росії, оскільки не може впевнитися в тому, що Росія дотримується міжнародного аконодавства про хімічну зброю після отруєння у Солсбері російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.