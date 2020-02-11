США намерены увеличить финансирование на модернизацию ядерного оружия

Бюджет США на 2021 год предполагает расходы на модернизацию ядерного вооружения в размере 28,9 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense One.

По сравнению с бюджетом на 2020 год, эта сумма на 18% больше.

Средства пойдут на новые межконтинентальные баллистические ракеты, бомбардировщики-невидимки B-21, а также подводные лодки с баллистическими ракетами класса "Колумбия".

"Нам нужен стабильный, адекватный и, что важнее всего, своевременный бюджет. В этом случае мы сможем быть уверены в своей силе", - отметил представитель американских властей.

Кроме этого, планируется выделить средства на разработку нового гиперзвукового оружия, искусственного интеллекта и малых спутников.

Напомним, президент США Дональд Трамп предложит сократить иностранную помощь на 21% в предложении, которое предусматривает 44,1 млрд долларов в будущем финансовом году по сравнению с 55,7 млрд долларов в 2020 финансовом году. В то же время, объем помощи Украине останется на уровне 2020 года.

Ранее Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.