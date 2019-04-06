США намерены продлить отсрочку импортерам нефти из Ирана, - WSJ

Американский чиновник, который участвует в санкционной программе рассказал, что боевые действия на территории Ливии увеличивают вероятность, что Соединенные Штаты могут продлить отсрочку для некоторых покупателей нефти из Ирана, которые выведены из-под действия американских санкций против Тегерана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

Сообщается, что из-за похода фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифа Хафтара на столицу Ливии Триполи значительно возрастает угроза добычи нефти в стране после длительного затишья.

Также возобновление боевых действий в Ливии сильно подрывает планы США по сокращению поставок венесуэльской и иранской нефти.

"Мы не можем позволить себе допустить несчастный случай на рынке нефти", - сообщил американский чиновник.

Ранее РБК-Украина сообщало, что армия Халифа Хафтара захватила аэропорт в Триполи. Под контроль сил Хафтара перешли также районы Каср-Бен-Гашир (30 км от столицы) и Сук аль-Хамис (24 км от Триполи).