США мають намір продовжити відстрочку імпортерам нафти з Ірану, - WSJ

Американський чиновник, який бере участь у санкційної програмі розповів, що бойові дії на території Лівії збільшують вірогідність, що Сполучені Штати можуть продовжити відстрочку для деяких покупців нафти з Ірану, якы виведені з-під дії американських санкцій проти Тегерана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The Wall Street Journal.

Повідомляється, що через похід фельдмаршала Лівійської національної армії Халіфа Хафтара на столицю Лівії Тріполі значно зростає загроза видобутку нафти в країні після тривалого затишшя.

Також відновлення бойових дій в Лівії сильно підриває плани США щодо скорочення поставок венесуельської і іранської нафти.

"Ми не можемо дозволити собі допустити нещасний випадок на ринку нафти", - повідомив американський чиновник.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що армія Халіфа Хафтара захопила аеропорт у Тріполі. Під контроль сил Хафтара перейшли також райони Каср-Бен-Гашир (30 км від столиці) і Сук аль-Хаміс (24 км від Тріполі).