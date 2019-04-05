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Армия Хафтара захватила аэропорт в Триполи

Новости » Происшествия    05.04.2019 - 21:05
Армия Хафтара захватила аэропорт в Триполи
Фото: Халиф Хафтар (из открытых источников)

Официальный представитель ливийских военных Ахмад аль-Месмари объявил о начале военной операции

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара получила контроль над аэропортом Триполи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал "Аль-Арабия".

Под контроль сил Хафтара перешли также районы Каср-Бен-Гашир (30 км от столицы) и Сук аль-Хамис (24 км от Триполи). Сейчас в окрестностях аэропорта идут бои, сообщает телеканал. Официальный представитель ливийских военных Ахмад аль-Месмари объявил о начале военной операции по наступлению на Триполи. Он также призвал мирных жителей избегать районов, где идут боевые действия.

Напомним, 5 апреля Великобритания потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Ливии. 

Ранее сообщалось, что правительства Франции, Италии, ОАЭ, Великобритании и США призвали все стороны немедленно прекратить военную эскалацию в Ливии. Они выразили глубокую обеспокоенность в связи с возобновлением активных боевых действий в Ливии.

Кроме того указано, что правительства выступают против любых военных действий в Ливии и будут добиваться привлечения к ответственности всех ливийских группировок, которые спровоцируют дальнейший гражданский конфликт.

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