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США намерены поставить Украине новые партии вооружений

Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о возможности поставок новых партий вооружений. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ситуацию с безопасностью на фоне вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"Госсекретарь Блинкен также подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность поставки нового защитного вооружения для усиления оборонных возможностей Украины", - говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы Блинкен и Кулеба обменялись оценками относительно ситуации с безопасностью на фоне вторжения российских войск в Украину. Госсекретарь высоко оценил действия украинских военных по отражению агрессии России и защите суверенитета страны.

Напомним, ранним утром 24 февраля Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив "специальную военную операцию на Донбассе".

В Минздраве назвали число погибших и раненых украинцев в первый день отражения российского вторжения.

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Соединенные Штаты АмерикиДмитрий КулебаЭнтони БлинкенАгрессия РФ