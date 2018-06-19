США намерены объявить о выходе из Совета ООН по правам человека

Вашингтон давно обвиняет СПЧ в предвзятом отношении к Израилю

Администрация президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа намерена объявить о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом сообщает The Associated Press.

Ожидается, что государственный секретарь Майк Помпео и посол США в ООН Никки Хейли объявят об этом во время выступления в Государственном департаменте во вторник, 19 июня

Как отмечается, Вашингтон давно обвиняет СПЧ в предвзятом отношении к Израилю.

Также отмечается, что информация о подобном намерении появилась через день после того, как глава ООН по правам человека осудил администрацию Трампа за отделение детей-мигрантов от их родителей.

Напомним, 6 июня 2017 года постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Никки Хейли заявила, что США могут пересмотреть участие в Совете ООН по правам человека из-за предвзятого отношения организации к Израилю.