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США мають намір оголосити про вихід з Ради ООН з прав людини

НовиниПолітика    19.06.2018 - 21:07
Фото: постпред США при ООН (unmultimedia.org)
Фото: постпред США при ООН (unmultimedia.org)

Вашингтон давно звинувачує РПЛ в упередженому ставленні до Ізраїлю

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа має намір оголосити про вихід з Ради ООН з прав людини (РПЛ). Про це повідомляє The Associated Press.

Очікується, що державний секретар Майк Помпео і посол США в ООН Ніккі Хейлі оголосять про це під час виступу у Державному департаменті у вівторок, 19 червня.

Як зазначається, Вашингтон давно звинувачує РПЛ в упередженому ставленні до Ізраїлю.

Також зазначається, що інформація про подібний намір з'явилася через день після того, як глава ООН з прав людини засудила адміністрацію Трампа через відділення дітей-мігрантів від їхніх батьків.

Нагадаємо, 6 червня 2017 року постійний представник США при Організації об'єднаних націй (ООН) Ніккі Хейлі заявила, що США можуть переглянути участь в Раді ООН з прав людини через упереджене ставлення організації до Ізраїлю.

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Теги публікації: ООН  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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