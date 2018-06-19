США мають намір оголосити про вихід з Ради ООН з прав людини

Вашингтон давно звинувачує РПЛ в упередженому ставленні до Ізраїлю

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа має намір оголосити про вихід з Ради ООН з прав людини (РПЛ). Про це повідомляє The Associated Press.

Очікується, що державний секретар Майк Помпео і посол США в ООН Ніккі Хейлі оголосять про це під час виступу у Державному департаменті у вівторок, 19 червня.

Як зазначається, Вашингтон давно звинувачує РПЛ в упередженому ставленні до Ізраїлю.

Також зазначається, що інформація про подібний намір з'явилася через день після того, як глава ООН з прав людини засудила адміністрацію Трампа через відділення дітей-мігрантів від їхніх батьків.

Нагадаємо, 6 червня 2017 року постійний представник США при Організації об'єднаних націй (ООН) Ніккі Хейлі заявила, що США можуть переглянути участь в Раді ООН з прав людини через упереджене ставлення організації до Ізраїлю.