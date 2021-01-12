США намерены изменить условия въезда в страну. Потребуют тест на COVID

Фото: девушка в аэропорту (freepik.com)

Правительство Соединенных Штатов намерено изменить правила въезда на территорию страны. Предполагается, что иностранцам и гражданам США необходимо будет предоставлять отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По сведения источников издания, требование будет относиться ко "всем пассажирам международных авиалиний", в том числе гражданам США.

О введении правила могут объявить в ближайшее время.

Ранее введение такой меры обсуждали в течение нескольких недель представители различных американских ведомств и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Такое же требование в США уже ввели для жителей Великобритании.

Напомним, 8 января стало известно, что Великобритания изменила правила въезда на территорию страны. Иностранцам и жителям страны необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

Кроме того, при въезде в Грузию необходимо предоставлять COVID-паспорт. Согласно распоряжению визитер за 72 часа до пересечения грузинской границы должен сдать тест на коронавирус.