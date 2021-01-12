США мають намір змінити умови в'їзду в країну. Вимагатимуть тест на COVID

Фото: дівчина в аеропорту (freepik.com)

Уряд Сполучених Штатів має намір змінити правила в'їзду на територію країни. Передбачається, що іноземцям та громадянам США необхідно буде надавати негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацію джерел видання, вимога буде ставитися до "всім пасажирам міжнародних авіаліній", у тому числі громадянам США.

Про запровадження правила можуть оголосити найближчим часом.

Раніше введення такої міри обговорювали протягом декількох тижнів представники різних американських відомств і федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань США.

Таку ж вимогу в США вже ввели для жителів Великобританії.

Нагадаємо, 8 січня стало відомо, що Великобританія змінила правила в'їзду на територію країни. Іноземцям та жителям країни необхідно пред'являти негативний тест на COVID-19.

Крім того, при в'їзді у Грузію необхідно надавати COVID-паспорт. Згідно з розпорядженням візитер за 72 години до перетинання грузинського кордону повинен здати тест на коронавірус.