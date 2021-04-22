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США намерены к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу, - Байден

Автор: Анастасия Рокитна

США призывают другие страны принимать активные меры по урегулированию климатического кризиса. Америка планирует к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу.

Об этом президент США Джо Байден заявил на климатическом саммите, сообщает CNN.

Он также заявил, что цена бездействия мира в климатическом кризисе нарастает, решительные меры позволят обеспечить в том числе экономический рост.

"США намерены к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу, но не способны справиться с проблемой изменения климата в одиночку", - заявил Байден.

Ранее страны ЕС приняли новый климатический закон, согласно которому к 2030 году планируют сократить выбросы углекислого газа в атмосферу по крайней мере на 55%, по сравнению с уровнем конца 20 века.

Ранее сообщалось, что в ООН призвали мировое сообщество отказаться от использования угля. Это нужно для того, чтоб не допустить глобального изменения климата.

Напомним, в ООН заявили, что мир движется к катастрофическому повышению температуры в этом веке.

Отметим, в 2020 году Мировой океан поглотил рекордное количество тепла.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байденклимат
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