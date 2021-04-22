США намерены к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу, - Байден

США призывают другие страны принимать активные меры по урегулированию климатического кризиса . Америка планирует к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу.

Об этом президент США Джо Байден заявил на климатическом саммите, сообщает CNN .

Он также заявил, что цена бездействия мира в климатическом кризисе нарастает, решительные меры позволят обеспечить в том числе экономический рост.

"США намерены к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу, но не способны справиться с проблемой изменения климата в одиночку", - заявил Байден.

Ранее страны ЕС приняли новый климатический закон, согласно которому к 2030 году планируют сократить выбросы углекислого газа в атмосферу по крайней мере на 55%, по сравнению с уровнем конца 20 века.