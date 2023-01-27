США пытаются помешать деятельности ЧВК "Вагнер" за пределами Украины, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Соединенные Штаты признали частную военную компанию международной преступной организацией, указав на ее роль в операциях России на территории Украины и причастности к преступлениям в ЦАР и Мали.

"Ужесточение санкций в отношении определенных организаций вне РФ и сосредоточение внимания на деятельности ЧВК "Вагнер" свидетельствует о том, что Минфин США пытается помешать попыткам "вагнеровцев" возобновить военную деятельность за пределами Украины", - говорится в отчете ISW.

Специалисты предполагают, что ЧВК "Вагнер" в настоящее время предпринимает попытки вернуть влияние в африканских странах, в том числе восстановить позиции и роли, на которых сосредотачивала значительное внимание перед тем, как принять участие во вторжении РФ на территорию Украины.

Ключевые выводы Института изучения войны: