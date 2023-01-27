США пытаются помешать деятельности ЧВК "Вагнер" за пределами Украины, - ISW
Министерство финансов США ввело санкции против 16 организаций, поддерживающих деятельность российской ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Соединенные Штаты признали частную военную компанию международной преступной организацией, указав на ее роль в операциях России на территории Украины и причастности к преступлениям в ЦАР и Мали.
"Ужесточение санкций в отношении определенных организаций вне РФ и сосредоточение внимания на деятельности ЧВК "Вагнер" свидетельствует о том, что Минфин США пытается помешать попыткам "вагнеровцев" возобновить военную деятельность за пределами Украины", - говорится в отчете ISW.
Специалисты предполагают, что ЧВК "Вагнер" в настоящее время предпринимает попытки вернуть влияние в африканских странах, в том числе восстановить позиции и роли, на которых сосредотачивала значительное внимание перед тем, как принять участие во вторжении РФ на территорию Украины.
Ключевые выводы Института изучения войны:
- 26 января российские войска нанесли очередную атаку ракетами и беспилотниками по территории Украины.
- Недавняя ссора между российскими военными преступниками Евгением Пригожиным и Игорем Гиркиным открывает в РФ новую сферу конкуренции за политическое влияние на фоне провалов в войне против Украины.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжил свою кампанию против критиков, расправившись с несколькими крупными оппозиционными СМИ.
- Российские источники утверждали, что украинские войска возобновили контрнаступательные действия под Кременной.
- Российские войска продолжали наземные обстрелы в районе Бахмута, в западных окрестностях Донецка и в районе Угледара.
- Украинские официальные лица сообщили, что российские войска в Запорожской области не ведут операций, необходимых для полномасштабного наступления.
- Российские милблогеры утверждают, что российские войска продолжают проводить ограниченные и локализованные наземные атаки в Запорожской области.
- ЧВК "Вагнер", вероятно, понесла значительные потери во время изнурительных наступательных операций на востоке Украины в течение последних нескольких месяцев.
- Оккупанты продолжают "национализировать" имущество на оккупированной части Запорожской области.
Напомним, ЧВК "Вагнер" зарабатывает на приисках в Африке для финансирования войны в Украине.
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