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США намагаються забезпечити ЗСУ всім необхідним для звільнення Херсона, - Пентагон

Фото: У Пентагоні заявили, що намагаються забезпечити ЗСУ всім необхідним для звільнення Херсона (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати наразі направляють всі свої зусилля, щоб ЗСУ продовжували мати все необхідне для розвитку успіху в звільненні Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера, зроблену під час пресконференції 8 листопада.

"Ми зосереджені на тому, щоби забезпечити українських військових тим, що їм потрібно на полі бою прямо зараз, щоби досягти успіху", - сказав генерал.

Водночас Райдер зазначив, що у Пентагоні знають про те, що росіяни намагаються посилити свою оборону в районі Херсона.

Речник додав, що попри будь-які обставини ЗСУ продовжують чинити серйозний тиск на окупантів.

Нагадаємо, начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що зараз настає вирішальний період війни.

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