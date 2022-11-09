США пытаются обеспечить ВСУ всем необходимым для освобождения Херсона, - Пентагон
Соединенные Штаты сейчас направляют все свои усилия, чтобы ВСУ продолжали обладать всем необходимым для развития успеха в освобождении Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера, сделанное во время пресс-конференции 8 ноября.
"Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить украинских военных тем, что им нужно на поле боя прямо сейчас, чтобы добиться успеха", - сказал генерал.
В то же время Райдер отметил, что в Пентагоне знают о том, что россияне пытаются усилить свою оборону в районе Херсона.
Спикер добавил, что несмотря на любые обстоятельства ВСУ продолжают оказывать серьезное давление на оккупантов.
Напомним, начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что сейчас наступает решающий период войны.
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