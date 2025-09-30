США намагаються витіснити Росію з Африки після провалу "Вагнера"

Американська розвідка фіксує, що російські амбітні плани в Африці зазнають краху через два роки після смерті керівника групи найманців ПВК "Вагнер".

Так, після загибелі Євгена Пригожина, лідера "Групи Вагнера", Кремль створив нову військову одиницю - Африканський корпус. Однак, на відміну від попередників, ця структура не змогла забезпечити стабільність у країнах, де раніше діяли найманці, таких як Малі, Нігер та Буркіна-Фасо.

Однак, як зазначають журналісти WSJ, замість очікуваного зміцнення безпеки ця структура не змогла повторити фінансового та політичного успіху попередників. Військові хунти в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо, які раніше отримували допомогу від Москви у боротьбі з повстанцями "Аль-Каїди" та "Ісламської держави", зараз відчувають розчарування.

Більше того, за словами джерела в Пентагоні, деякі країни, зокрема Малі, вже почали звертатися за допомогою до США.

Ця допомога, ймовірно, буде обмежена навчанням місцевих армій, адже американське законодавство та політика накладають обмеження на пряме військове втручання. Одним із планів розглядають залучення третіх країн, таких як Марокко, для навчання африканських військових боротьбі з екстремістами.

Водночас американський оборонний підрядник Ерік Принс веде переговори про надання охоронних послуг урядам африканських країн, що може посилити присутність США на континенті.

Експерти підкреслюють, що Росія все ще присутня у регіоні, зокрема у Сахелі - напівпустельній смузі, що проходить через Малі, Буркіна-Фасо та Нігер. Проте участь РФ не принесла стабільності: за останній рік через ісламістські повстання у Сахелі загинуло майже 11 тисяч осіб, половина - у прямому зіткненні з бойовиками. Найбільша активність бойовиків нині спостерігається в Буркіна-Фасо.

На початку 2021 року уряд Малі виплачував "Вагнеру" 10 мільйонів доларів на місяць за допомогу в боротьбі з повстанцями. Однак нині, за даними організації Sentry, діяльність "Вагнера" перетворилася на фіаско ще до появи "Африканського корпусу".

За оцінками аналітиків, Росія тримає близько 5 тисяч військових в Африці, найбільше - у Лівії та Малі, а також у Того, Буркіна-Фасо, Нігері, Нігерії, Сенегалі та Беніні. У Центральноафриканській республіці залишаються приблизно 1,5 тисячі найманців "Вагнера". Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера пояснює їхню присутність необхідністю забезпечення безпеки.

Таким чином, нинішня ситуація відкриває США можливість відновити присутність у Західній Африці та поступово витіснити Росію з ключових позицій континенту, особливо у сфері безпеки та боротьби з екстремістськими угрупованнями.