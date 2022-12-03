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США постараются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию

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Иран, Суббота 03 декабря 2022 23:34
США постараются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию Фото: США постараются сорвать поставки иранского оружия в Россию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В контакте с Ираном США сосредоточят свое внимание на сдерживании поставок оружия в Россию, а не заторможенных переговорах по возобновлению международного ядерного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Специальный посол США по вопросам Ирана Роберт Малли заявил, что Иран не заинтересован в возобновлении ядерного соглашения и продолжает препятствовать МАГАТЭ в расследовании по найденным частицам обогащенного урана на нескольких объектах. С конца августа не было никаких переговоров между странами ЕС и Ираном, хотя официально они не были приостановлены.

Поэтому США, по словам Малли, будут сейчас акцентировать внимание на том, чтобы "сорвать, задержать и санкционировать" поставки оружия из Ирана в Россию. Он добавил, что если Иран передаст РФ ракеты или поможет строить военные производственные мощности, то он "переет новый предел".

Напомним, что российские военные больше двух недель не запускают по Украине иранские беспилотники. Это может свидетельствовать о том, что первая партия дронов уже закончилась.

Также сообщалось, что украинская разведка не фиксировала передачу Ираном баллистических ракет Российской Федерации.

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