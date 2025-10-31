ua en ru
США намагалися укласти нову угоду з ХАМАС - ЗМІ

Ізраїль, П'ятниця 31 жовтня 2025 04:51
США намагалися укласти нову угоду з ХАМАС - ЗМІ
Автор: Никончук Анастасія

США запропонували бойовикам ХАМАС покинути райони Гази, щоб знизити напруженість і просунутися до стабілізації режиму припинення вогню. Але пропозицією поки що ніхто не скористався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Axios.

Вашингтон через єгипетських і катарських посередників надіслав на адресу ХАМАС ініціативу, яка передбачає безпечний прохід бойовиків із районів, що їх зараз контролює ізраїльська армія.

Повідомляється, що мета пропозиції полягала в тому, щоб стабілізувати перемир'я та очистити майже половину території Гази від присутності збройних формувань.

За інформацією американських офіційних осіб, цей захід мав сприяти деескалації конфлікту і створити умови для подальших переговорів із гуманітарних питань, включно з відновленням цивільної інфраструктури та доступом міжнародних організацій до постраждалих районів.

Реакція Ізраїлю і поточна ситуація

Представники Армії оборони Ізраїлю підтвердили, що про пропозицію знали, проте наголосили, що жоден бойовик ХАМАС до вечора четверга не скористався можливістю покинути ізраїльську зону контролю.

За даними ізраїльської сторони, угруповання продовжує утримувати позиції в густонаселених кварталах, використовуючи цивільні об'єкти для прикриття своїх операцій.

В Єрусалимі заявляють, що будь-які дипломатичні кроки, спрямовані на стабілізацію ситуації, можливі тільки за умови повного припинення атак з боку ХАМАС.

Тим часом у Вашингтоні підкреслюють, що запропонована схема не означає поступок, а є спробою запобігти подальшому загостренню і знизити ризики для мирного населення.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль має право реагувати на обстріли з боку ХАМАС, коментуючи нове порушення режиму припинення вогню в Секторі Гази.

Зазначимо, що бойовики ХАМАС знову порушили домовленості про припинення вогню в Секторі Гази, що спричинило нове загострення і поставило під сумнів подальше дотримання перемир'я.

