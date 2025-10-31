ua en ru
США пытались заключил новую сделку с ХАМАС - СМИ

Израиль, Пятница 31 октября 2025 04:51
Иллюстративное фото: США пытались заключил новую сделку с ХАМАС (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

США предложили боевикам ХАМАС покинуть районы Газы, чтобы снизить напряженность и продвинуться к стабилизации режима прекращения огня. Но предложением пока никто не воспользовался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Axios.

Вашингтон через египетских и катарских посредников направил в адрес ХАМАС инициативу, предусматривающую безопасный проход боевиков из районов, которые сейчас контролирует израильская армия.

Сообщается, что цель предложения заключалась в том, чтобы стабилизировать перемирие и очистить почти половину территории Газы от присутствия вооруженных формирований.

По информации американских официальных лиц, эта мера должна была способствовать деэскалации конфликта и создать условия для дальнейших переговоров по гуманитарным вопросам, включая восстановление гражданской инфраструктуры и доступ международных организаций к пострадавшим районам.

Реакция Израиля и текущая ситуация

Представители Армии обороны Израиля подтвердили, что о предложении знали, однако подчеркнули, что ни один боевик ХАМАС к вечеру четверга не воспользовался возможностью покинуть израильскую зону контроля.

По данным израильской стороны, группировка продолжает удерживать позиции в густонаселенных кварталах, используя гражданские объекты для прикрытия своих операций.

В Иерусалиме заявляют, что любые дипломатические шаги, направленные на стабилизацию ситуации, возможны только при условии полного прекращения атак со стороны ХАМАС.

Тем временем в Вашингтоне подчеркивают, что предложенная схема не означает уступок, а является попыткой предотвратить дальнейшее обострение и снизить риски для мирного населения.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль имеет право реагировать на обстрелы со стороны ХАМАС, комментируя новое нарушение режима прекращения огня в Секторе Газа.

Отметим, что боевики ХАМАС вновь нарушили договоренности о прекращении огня в Секторе Газа, что вызвало новое обострение и поставило под сомнение дальнейшее соблюдение перемирия.

