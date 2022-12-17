UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ, - NYT

Фото: Валерій Герасимов, начальник Генштабу РФ (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

США намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, коли він приїхав до зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, американські чиновники довідалися, що Герасимов планував поїздку до України, але не поділилися цією інформацією з українцями. Вони боялися, що замах на його життя може призвести до початку війни Росії проти США.

У NYT додають, що незважаючи на це, українська сторона дізналася про поїздку начальника Генштабу РФ. Тоді Вашингтон попросив Україну припинити атаку.

"Ми сказали їм не робити цього", - сказав високопосадовець. "Ми сказали: "Гей, це занадто". Повідомлення надійшло надто пізно. Українські військові повідомили американців, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару, повідомили чиновники", - додають у виданні.

Внаслідок обстрілу Герасимов не постраждав.

Нагадаємо, 28 квітня низка ЗМІ писала про те, що Герасимов відвідав Ізюм (Харківська область). Там він нібито хотів особисто командувати настанням окупантів.

Тоді колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що "ЗСУ завдали по польовому штабу командування військ РФ під Ізюмом, коли там перебував Герасимов і він отримав поранення".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЗбройні сили УкраїниГенштаб РФВалерий ГерасимовВійна Росії проти України