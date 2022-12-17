США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ, - NYT

Як зазначає видання, американські чиновники довідалися, що Герасимов планував поїздку до України, але не поділилися цією інформацією з українцями. Вони боялися, що замах на його життя може призвести до початку війни Росії проти США.

У NYT додають, що незважаючи на це, українська сторона дізналася про поїздку начальника Генштабу РФ. Тоді Вашингтон попросив Україну припинити атаку.

"Ми сказали їм не робити цього", - сказав високопосадовець. "Ми сказали: "Гей, це занадто". Повідомлення надійшло надто пізно. Українські військові повідомили американців, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару, повідомили чиновники", - додають у виданні.

Внаслідок обстрілу Герасимов не постраждав.